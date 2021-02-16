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محافظات

بتر كف يد عامل جذبته ماكينة دراس قش الأرز في دكرنس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:13 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
إصيب عامل ببتر بكف يده اليمنى جذبته ماكينة درس قش ارز اثناء العمل عليها بقرية المحمودية التابعه لمركز دكرنس محافظة الدقهلية .

وكان اخطار ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزى بوصول  كريم عيد محمد عجمى ١٨ عاما عامل ومقيم قرية " المحمودية " دائرة مركز دكرنس مصابا ببتر بكف الذراع الأيمن ( إدعاء حادث عارض).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال عمه خالد محمد عجمى 51 عاما عامل، ومقيم بذات القرية؛ قرر بأنه حال عمل نجل شقيقه على ماكينة دراس قش الأرز بأرض زراعية ملك والده زمام القرية محل إقامته؛ جذبت الماكينة يده، مما ادى الى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. 

وحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٨ /٢٠٢١ عوارض مركز شرطة دكرنس ، وجار العرض على النيابة العامة .
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