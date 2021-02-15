ضبط سائق توك توك وعامل سرقا شاشات من داخل فصول مدرسة في الدقهلية

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق توك توك وعامل سرقا 2 شاشة عرض 65 بوصة من داخل فصول مدرسة " السيد سويلم الثانوية بنات " بقرية الرياض " التابعه لمركز منية النصر.





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من السيد صالح محمد ضيف 50 عاما مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات الكائنة بقرية " الرياض " ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة المركز باكتشافه سرقة عدد " ٢ " شاشه ٦٥ بوصة من داخل الفصول بالمدرسة.





وبانتفال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن المدرسة علي مساحة حوالي 4000 م مسورة بسور بارتفاع حوالي ه.١ متر بداخلها مبني مكون من ٤ طوابق علي مساحة حوالي ٤٠٠ متر وتبين عدم وجود شاشتين كلا منها ٦٥ بوصة داخل فصلين بالطابق الثالث وتبين عدم وجود آي آثار عنف حيث قرر مدير المدرسة أن جميع الفصول مفتوحة ولا يوجد عليها أقفال.





وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من كريم الحسيني ابراهيم الناغي ١٩ عاما عامل ومقيم قرية " الرياض " دائرة مركز منية النصر ومحمد السعيد ابراهيم عبد الله ١٩ عاما سائق توك توك ومقيم بذات العنوان.



