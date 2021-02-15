ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سائق توك توك وعامل سرقا شاشات من داخل فصول مدرسة في الدقهلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:48 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق توك توك وعامل سرقا 2 شاشة عرض 65 بوصة من داخل فصول مدرسة " السيد سويلم الثانوية بنات " بقرية الرياض " التابعه لمركز منية النصر.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من السيد صالح محمد ضيف 50 عاما مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات الكائنة بقرية " الرياض " ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة المركز  باكتشافه سرقة عدد " ٢ " شاشه ٦٥ بوصة من داخل الفصول بالمدرسة. 

وبانتفال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن المدرسة علي مساحة حوالي 4000 م مسورة بسور بارتفاع حوالي ه.١ متر بداخلها مبني مكون من ٤ طوابق علي مساحة حوالي ٤٠٠ متر وتبين عدم وجود شاشتين كلا منها ٦٥ بوصة داخل فصلين بالطابق الثالث وتبين عدم وجود آي آثار عنف  حيث قرر مدير المدرسة أن جميع الفصول مفتوحة ولا يوجد عليها أقفال.

وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من كريم الحسيني ابراهيم الناغي  ١٩ عاما عامل ومقيم قرية " الرياض " دائرة مركز منية النصر ومحمد السعيد ابراهيم عبد الله ١٩ عاما سائق توك توك ومقيم بذات العنوان.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتسلق السور الخارجي للمدرسة والدلوف للداخل وصعود مبئي الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير وصولا لطرقة الطابق الثالث والدلوف لداخل الفصول وسرقة الشاشتين المشار اليهما ووضعها بالتوك توك قيادة الثاني والتصرف فيهما بالبيع للمدعو  صلاح طلعت عبد الحميد عبده  ٤٠ عاما تاجر أدوات منزلية، ومقيم قرية " النزل " دائرة المركز بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه " سيئ النية"  حيث أمكن ضبطه والمسروقات بإرشاد هما وكدا التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة  وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها