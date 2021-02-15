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محافظات

إصابة طفل بإصابات خطيرة صدمته في حادث بالسنبلاوين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:04 ص
دراجة بخارية -أرشيفية
دراجة بخارية -أرشيفية
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همت الحسينى
أصيب طفل بإصابات خطيرة إصر صدم دراجه بخاريه مجهوله له  وفرت هاربه اثناء لهوه امام منزلهم ببندر السنبلاوين بالدقهلية .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفل  إيهاب مجدى محمد طلبة ١٢ عاما ومقيم طرف أسرته ببندر السنبلاوين مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج  وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى. 

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده  مجدى ٣٨ عاما عامل ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال عبور نجله الطريق أمام منزله اصطدمت به دراجة نارية مجهولة ( فر بها قائدها هاريا ) مما أدى إلى حدوث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3329 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين  وجاري إستكمال الفحص وتحديد الدراجة النارية وضبطها وقائدها والعرض علي النيابة العامة .
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