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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الضاني بكام .. أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى

الضاني بكام .. أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى
الضاني بكام .. أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى
خدمات صدى البلد

أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 8 يونيو 2025 تحظى باهتمام واسع من جانب الجمهور، نظرًا إلى رغبة كثير من المواطنين في شي اللحوم خلال هذه المناسبة التي يتجمع فيها الأهل والأصدقاء. 

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم استقرت في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ليبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 405.67 جنيه.

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الضاني بكام .. أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى
الضاني بكام .. أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى 

أسعار اللحوم في الأسواق

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 419.36 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 421.32 جنيه.

سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 405.67 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحم الضأن إلى 350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.

الضاني بكام .. أسعار اللحوم اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

وصل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

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