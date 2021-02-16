يمنع حصوات الكلى ويفيد القلب... 5 فوائد مذهلة للكيوي

الكيوي فاكهة صحية للغاية ولها الكثير من الفوائد الغذائية، أصل الفاكهة الخضراء الحلوة من الصين، ولكن تم إحضارها إلى نيوزيلندا عام 1904، ومنذ ذلك الحين، أصبحت فاكهة محبوبة في جميع أنحاء العالم، نظرًا لاحتوائها على كمية عالية من فيتامين C، ولكن الكيوي له فوائد أكثر بكثير من الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، وفقا لما نشره موقع هيلثي، تتمثل فوائد الكيوي فيما يلي:

مفيد للبشرة

كما نعلم ، يحتوي الكيوي على كمية عالية من فيتامين سي ، وهذا الفيتامين يساهم في إنتاج الكولاجين ، وهو عنصر أساسي في الخلايا والأعضاء في الجسم، وهذا بالطبع يشمل الجلد، يعزز هذا الفيتامين أيضًا قدرة الجسم على التئام الجروح، علاوة على ذلك ، يحتوي الكيوي أيضًا على فيتامين E وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس وقد يساعد في منع اضطرابات الجلد.

يحسن النوم

في عام 2011 ، تم إجراء دراسة للتحقق من آثار الكيوي على جودة النوم لدى البالغين، ووجدت أن تناول الكيوي يحسن النوم وفقًا للأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، يقترح العلماء أن هذه الفائدة قد تأتي من محتوى مضادات الأكسدة والسيروتونين الموجودة في الكيوي.





يعزز صحة القلب

يحتوي الكيوي على الألياف وكذلك مضادات الأكسدة، تساعد هذه الأشياء في الحفاظ على صحة القلب، تشجع جمعية القلب الأمريكية الناس على تناول المزيد من البوتاسيوم مع تقليل كمية الملح المضافة التي يتناولونها، يساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم ، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



يمنع حصوات الكلى

فائدة أخرى لتناول المزيد من البوتاسيوم هي تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

مفيد للعظام

فيتامين آخر يحتوي عليه الكيوي هو فيتامين ك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على آثار من الكالسيوم والفوسفور. تساهم كل هذه العناصر الغذائية في صحة العظام، قد يساعد تناول ما يكفي من فيتامين K في منع هشاشة العظام