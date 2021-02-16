حالة الطقس.. شاهد سقوط أمطار غزيرة على شوارع الجيزة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه في إطار التحذيرات من سوء حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد نتيجة وجود منخفض جوي اليوم وغدًا، فإن صور الأقمار الصناعية رصدت تكاثر السحب المتوسطة على شمال ليبيا ومصر حتى مطروح ويصاحبها سقوط أمطار، وأن السحب تتقدم خلال الساعات القادمة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا.

الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة. وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطرابهناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.





وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.





كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.



