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أخبار البلد

حالة الطقس.. شاهد سقوط أمطار غزيرة على شوارع الجيزة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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منار نور
رصدت كاميرا "صدى البلد" سقوط الأمطار في شوارع الجيزة وغرق الشوارع، وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه في إطار التحذيرات من سوء حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد نتيجة وجود منخفض جوي اليوم وغدًا، فإن صور الأقمار الصناعية رصدت تكاثر السحب المتوسطة على شمال ليبيا ومصر حتى مطروح ويصاحبها سقوط أمطار، وأن السحب تتقدم خلال الساعات القادمة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان لها عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية ويميل إلى البرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية ودافئ على جنوب الصعيد نهارًا فقط.

وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة. 

وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك. 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار. 

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