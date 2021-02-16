الأرصاد تحذر: الملاحة في المتوسط والأحمر مضطربة.. الرياح تصل لـ40 عقدة والأمواج 6 أمتار

أصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.
البحر المتوسط
وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.
البحر الأحمر
تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون سرعة الرياح على خليج السويس من 30 إلى 40 عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 متر.
وتكون سرعة الرياح على البحر الأحمر من 30 إلى 35 عقدة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4.5 أمتار.