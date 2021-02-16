الأرصاد تحذر: الملاحة في المتوسط والأحمر مضطربة.. الرياح تصل لـ40 عقدة والأمواج 6 أمتار

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.

البحر الأحمر

تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون سرعة الرياح على خليج السويس من 30 إلى 40 عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 متر.





وتكون سرعة الرياح على البحر الأحمر من 30 إلى 35 عقدة وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4.5 أمتار.



