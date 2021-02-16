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أخبار البلد

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:49 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع موجة غير مستقرة على البلاد، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار اليوم على مناطق الجمهورية، كالتالي:

- أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد، على مناطق "السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

- أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرود على مناطق "العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين"، ويكون هناك فرص تشكل للثلوج على مرتفعات وسط سيناء.


- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس - الغربية - الشرقية - المنوفية - الفيوم - بني سويف".

- نشاط رياح ورمال مثارة على القاهرة الكبرى وشمال سيناء وجنوب الصعيد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.


وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات الجمهوية كالتالي:
القاهرة 14/7
الإسكندرية 13/8
مطروح 12/7
سيوة 15/6
بورسعيد 16/9
السويس 14/8
رفح 18/9
طابا 23/11
كاترين 12/-2
شرم الشيخ 24/11
مرسى علم 24/12
بني سويف 16/6
المنيا 16/5
قنا 21/7
أسوان 24/8
الوادي الجديد 21/8
حلايب 28/18

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