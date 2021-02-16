ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

818 مدرسًا حتى الآن .. تعليم الإسكندرية: لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية تواصل عملها حتى الخميس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:09 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية بدأت أعمالها يوم الأحد، بمدرسة نبوية موسى الثانوية بإدارة وسط التعليمية، بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الإدارات التعليمية بالإسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.


وأشار سعد إلى أن أن عدد المتقدمين من إدارة وسط التعليمية ١٧٦ متقدما، وعدد المتقدمين  من إدارة الجمرك ٦ وشرق ٥٥ والمنتزة ١٠٩غرب ٢٦ العامرية ١٠٢ البرج ١٢٢العجمى ٢٠٦ مطروح ١٦ متقدما .

أقرأ أيضًا:

الشريف: حلول قانونية مناسبة حفاظا على أتيليه الإسكندرية

وأضاف أن المقابلات تجرى يوميا، و مستمرة حتى يوم الخميس الموافق ١٨من فبراير ٢٠٢١، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.


وأكد  أن غايتنا دائما هي توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين .

وحث الدكتور محمد سعد الحضور على ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إتمام الامتحانات بشكل مثمر، مشددًا على دور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون لتنفيذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخول وخروج الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، لاتمام الامتحانات بشكل يرضى الطلاب وأولياء أمورهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

«تعليم الإسكندرية»: تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالعامرية

منطقة "الإسكندرية الأزهرية" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

تعليم الإسكندرية تعلن درجة التأهب القصوى استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

قرارات هامة من التعليم العالي حول الامتحانات خلال ساعات.. تفاصيل

في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية... تعليم الإسكندرية يحصد المراكز الخمسة الأوائل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟.. لهما 6 أوقات لا يعرفها الكثيرون

منتظرنا في الجنة..رسالة مؤلمة من محمد فضل لابنه الراحل

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور