818 مدرسًا حتى الآن .. تعليم الإسكندرية: لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية تواصل عملها حتى الخميس

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن لجنة اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية بدأت أعمالها يوم الأحد، بمدرسة نبوية موسى الثانوية بإدارة وسط التعليمية، بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الإدارات التعليمية بالإسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





وأشار سعد إلى أن أن عدد المتقدمين من إدارة وسط التعليمية ١٧٦ متقدما، وعدد المتقدمين من إدارة الجمرك ٦ وشرق ٥٥ والمنتزة ١٠٩غرب ٢٦ العامرية ١٠٢ البرج ١٢٢العجمى ٢٠٦ مطروح ١٦ متقدما .

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وأضاف أن المقابلات تجرى يوميا، و مستمرة حتى يوم الخميس الموافق ١٨من فبراير ٢٠٢١، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.





وأكد أن غايتنا دائما هي توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين .

وحث الدكتور محمد سعد الحضور على ضرورة التعاون والتكاتف من أجل إتمام الامتحانات بشكل مثمر، مشددًا على دور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون لتنفيذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخول وخروج الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، لاتمام الامتحانات بشكل يرضى الطلاب وأولياء أمورهم.