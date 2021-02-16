ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس المتهم بذبح والده في الخانكة.. وكشف طبي على قواه العقلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:06 م
حبس المتهم بذبح والده
حبس المتهم بذبح والده بالخانكة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية ، الثلاثاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح والده وتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه. 

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال جيران المتوفى. 

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد الرفاعي، رئيس مباحث قسم الخانكة، بلاغًا من الأهالي بمقتل "م. ع 60 عامًا - بالمعاش - مقيم دائرة القسم".

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حمدى محمد مأمور قسم الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعي ع م 31 عام بدون عمل يعاني من مرض نفسي، وقام بذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولا قتل نفسه حتى أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة، وأحيلا المتهم للنيابة العامة، برئاسة أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، والتي أصدرت قرارها السابق. 

من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته نصف كيلو إستروكس وهيروين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق. 

كانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث  القليوبية  بتردد عاطل من ذوي المعلومات الجنائية على مدينة القناطر الخيرية وقيامه بالإتجار بالمخدرات وتوزيعها على المتعاطين. 

فكلّف المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز بسرعة القبض على المتهم  وبإعداد مجموعة من الأكمنة السرية تمكن ضباط مباحث مركز القناطر من القبض على المتهم ويدعى "ي ع ا " 24 سنة عاطل ومقيم أشمون منوفية.

وضُبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 400 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جرامًا ومبلغ مالي 160 جنيها وهاتف محمول. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شادو وهيروين.. ضبط 10 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط عاطلين بـ نصف كيلو هيروين وسلاح ناري بالخانكة

ندب الطب الشرعي لتشريح جثة عثر عليها بترعة الإسماعيلية بالخانكة

ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة في شبرا الخيمة

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط 3 عاطلين بمواد مخدرة في الخصوص

ترشيحاتنا

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

إيبولا القاتل.. عودة الوباء المرعب لأفريقيا تنذر بكارثة عالمية

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبار عن التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس