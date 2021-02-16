حبس المتهم بذبح والده في الخانكة.. وكشف طبي على قواه العقلية



كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال جيران المتوفى.



وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد الرفاعي، رئيس مباحث قسم الخانكة، بلاغًا من الأهالي بمقتل "م. ع 60 عامًا - بالمعاش - مقيم دائرة القسم".



وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد حمدى محمد مأمور قسم الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعي ع م 31 عام بدون عمل يعاني من مرض نفسي، وقام بذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولا قتل نفسه حتى أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة، وأحيلا المتهم للنيابة العامة، برئاسة أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، والتي أصدرت قرارها السابق.



من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته نصف كيلو إستروكس وهيروين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



كانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بتردد عاطل من ذوي المعلومات الجنائية على مدينة القناطر الخيرية وقيامه بالإتجار بالمخدرات وتوزيعها على المتعاطين.





فكلّف المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز بسرعة القبض على المتهم وبإعداد مجموعة من الأكمنة السرية تمكن ضباط مباحث مركز القناطر من القبض على المتهم ويدعى "ي ع ا " 24 سنة عاطل ومقيم أشمون منوفية.





وضُبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 400 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جرامًا ومبلغ مالي 160 جنيها وهاتف محمول.

