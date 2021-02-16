بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة صورا قيل انها نماذج استرشادية اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتعريف طلاب صفوف النقل بشكل الامتحان المجمع الذي سيجمع بداخله كل المواد في ورقة واحدة اثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام.
ومن جانبه .. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هذه النماذج المتداولة عبر فيس بوك ، هي نماذج امتحانات الدور الثاني التي اداها طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي في شهر اغسطس 2020 ، مشيرًا إلى أنه كانت قد لجأت وزارة التربية والتعليم بالفعل لطريقة الامتحان المجمع في امتحانات الدور الثاني العام لصفوف النقل العام الدراسي الماضي ، لنفس هدف تقليل ايام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.
وقال وزير التربية والتعليم : إن ظهور هذه النماذج على السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة ليس مقصود به ان يتعامل معها الطالب على انها نماذج استرشادية لما سيأتي في الامتحان ، ولكنها فقط لإثبات أن اسلوب الامتحان المجمع ليس جديد على وزارة التربية والتعليم المصرية ، بل تم تطبيقه العام الدراسي الماضي ، ولكن لم يسمع عنه أحد في وسائل الاعلام.
وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع التي ستطبق العام الدراسي الحالي على تلاميذ صفوف النقل في امتحانات الفصل الدراسي الاول ، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي والذي اداه الطلاب في اغسطس الماضي تحديدا.
حيث أوضح وزير التربية والتعليم : مواصفات ورقة الامتحان المجمع لصفوف النقل المقرر توزيعها عليهم في لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام ستكون ابسط من مواصفات النماذج المتداولة حاليا ، وقال الوزير : لا داعي للقلق او الجدل من امتحان النقل لانه سيكون بسيط جدا.