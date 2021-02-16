بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل





ومن جانبه .. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هذه النماذج المتداولة عبر فيس بوك ، هي نماذج امتحانات الدور الثاني التي اداها طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي في شهر اغسطس 2020 ، مشيرًا إلى أنه كانت قد لجأت وزارة التربية والتعليم بالفعل لطريقة الامتحان المجمع في امتحانات الدور الثاني العام لصفوف النقل العام الدراسي الماضي ، لنفس هدف تقليل ايام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.





وقال وزير التربية والتعليم : إن ظهور هذه النماذج على السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة ليس مقصود به ان يتعامل معها الطالب على انها نماذج استرشادية لما سيأتي في الامتحان ، ولكنها فقط لإثبات أن اسلوب الامتحان المجمع ليس جديد على وزارة التربية والتعليم المصرية ، بل تم تطبيقه العام الدراسي الماضي ، ولكن لم يسمع عنه أحد في وسائل الاعلام.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع التي ستطبق العام الدراسي الحالي على تلاميذ صفوف النقل في امتحانات الفصل الدراسي الاول ، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي والذي اداه الطلاب في اغسطس الماضي تحديدا.





حيث أوضح وزير التربية والتعليم : مواصفات ورقة الامتحان المجمع لصفوف النقل المقرر توزيعها عليهم في لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام ستكون ابسط من مواصفات النماذج المتداولة حاليا ، وقال الوزير : لا داعي للقلق او الجدل من امتحان النقل لانه سيكون بسيط جدا.





وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.



قال وزير التربية والتعليم : سيتم عقد امتحان واحد مجمع لكل المواد في يوم واحد لكل صف دراسي ، وستغطي اسئلته ما تم تدريسه في الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الامتحان المجمع سيكون في المواد الاساسية المضافة للمجموع فقط ، وسيكون جدول هذا الامتحان كالتالي:



يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي



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وقال وزير التربية والتعليم ، أن جميع تلاميذ صفوف النقل سيؤدوا امتحان مجمع لـ التيرم الاول ، ثم 3 امتحانات في اخر كل شهر في التيرم التاني وذلك في الاشهر الثلاثة (مارس وابريل ومايو ) ، وللنجاح والانتقال إلى الصف الدراسي الاعلى ، لابد ان يكون مجموع الطالب في هذه الاربعة امتحانات 50% على الاقل ، مشيرًا إلى أن نتيجة طلاب صفوف النقل هذا العام لن يتم اعلانها بالدرجات بل ستكون النتيجة ناجح او غير ناجح فقط .



