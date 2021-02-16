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تعليم

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:14 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة صورا قيل انها نماذج استرشادية اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتعريف طلاب صفوف النقل بشكل الامتحان المجمع الذي سيجمع بداخله كل المواد في ورقة واحدة اثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام.


ومن جانبه .. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هذه النماذج المتداولة عبر فيس بوك ، هي نماذج امتحانات الدور الثاني التي اداها طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي في شهر اغسطس 2020 ، مشيرًا إلى أنه كانت قد لجأت وزارة التربية والتعليم بالفعل لطريقة الامتحان المجمع في امتحانات الدور الثاني العام لصفوف النقل العام الدراسي الماضي ، لنفس هدف تقليل ايام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم : إن ظهور هذه النماذج على السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة ليس مقصود به ان يتعامل معها الطالب على انها نماذج استرشادية لما سيأتي في الامتحان ، ولكنها فقط لإثبات أن اسلوب الامتحان المجمع ليس جديد على وزارة التربية والتعليم المصرية ، بل تم تطبيقه العام الدراسي الماضي ، ولكن لم يسمع عنه أحد في وسائل الاعلام.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع التي ستطبق العام الدراسي الحالي على تلاميذ صفوف النقل في امتحانات الفصل الدراسي الاول ، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي والذي اداه الطلاب في اغسطس الماضي تحديدا.

حيث أوضح وزير التربية والتعليم : مواصفات ورقة الامتحان المجمع لصفوف النقل المقرر توزيعها عليهم في لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام ستكون ابسط من مواصفات النماذج المتداولة حاليا ، وقال الوزير : لا داعي للقلق او الجدل من امتحان النقل لانه سيكون بسيط جدا.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.


قال وزير التربية والتعليم : سيتم عقد امتحان واحد مجمع لكل المواد في يوم واحد لكل صف دراسي ، وستغطي اسئلته ما تم تدريسه في الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الامتحان المجمع سيكون في المواد الاساسية المضافة للمجموع فقط ،  وسيكون جدول هذا الامتحان كالتالي:


يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي 
يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي
يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي
يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي
يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي


وقال وزير التربية والتعليم ، أن جميع تلاميذ صفوف النقل سيؤدوا امتحان مجمع لـ التيرم الاول ، ثم 3 امتحانات في اخر كل شهر في التيرم التاني وذلك في الاشهر الثلاثة (مارس وابريل ومايو ) ، وللنجاح والانتقال إلى الصف الدراسي الاعلى ، لابد ان يكون مجموع الطالب في هذه الاربعة امتحانات 50% على الاقل ، مشيرًا إلى أن نتيجة طلاب صفوف النقل هذا العام لن يتم اعلانها بالدرجات  بل ستكون النتيجة ناجح او غير ناجح فقط .

أما بالنسبة لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي .. فقد أعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستبدأ يوم 27 فبراير وتستمر لمدة 5 ايام وسيكون عليها 50% من المجموع النهائي للطالب ، اما ال 50% الاخرى فستكون على امتحانات التيرم الثاني التي سيتم تأديتها اخر كل شهر من اشهر (مارس  - ابريل – مايو) .
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