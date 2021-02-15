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تعليم

ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وتفاصيل كاملة عنها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:54 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من القرارات الجديدة التي كشفت من خلالها عن ملامح الاستعدادات الجادة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 .


كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث قال سوف يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بمواعيد جميع المحاولات المتاحة للطلاب قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم السماح للطلاب بإعادة امتحانات الثانوية العامة مرة أو مرتين لتحسين المجموع

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا مجال لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الاساسية من المنازل ، مشيرًا إلى أن الامتحان الاساسي سيتم عقده في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة المقرر اعلانه .

كما أكد الدكتور طارق شوقي ،  أن طلاب المنازل والراسبين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن سبب عدم السماح لهؤلاء الطلاب بخوض الامتحانات ورقيا ، انه لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب عند التقييم ودخول تنسيق قبول الجامعات ، فلا يمكن عقد امتحانات بأنظمة مختلفة لدفعة الثانوية العامة لان هذا سيصعب تنسيق الجامعات.

وقال وزير التربية والتعليم : إن كل طلاب المنازل والراسبين والتقسيم ستجد لهم الدولة آلية لإمتحانهم إلكترونيا ، وسيتم تدريبهم قبل الامتحان الاساسي على استخدام التابلت.

وقال الدكتور طارق شوقي  ،  إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي ، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام هي امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية  ، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام .

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعرض الامر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء بشكل خاص ، جاءت التوصية بعدم امكانية عقد امتحانات الاعدادية الان في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا ، لان عدد طلاب الاعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار اوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم امتحان الطالب في المحتوى الدراسي للعام كامل وليس ترما واحدا ، مؤكدا  أن الامتحان سيغطي المنهج كله بنسب متفاوتة ولن نذهب لأي شيء غير هذا الأمر، متابعا أن المنهج الذي سيتم امتحان الطلاب فيه لفصل الدراسي الأول والثاني مع بعضهما.
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