ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وتفاصيل كاملة عنها

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث قال سوف يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بمواعيد جميع المحاولات المتاحة للطلاب قبل نهاية شهر فبراير الجاري.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم السماح للطلاب بإعادة امتحانات الثانوية العامة مرة أو مرتين لتحسين المجموع





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا مجال لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الاساسية من المنازل ، مشيرًا إلى أن الامتحان الاساسي سيتم عقده في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة المقرر اعلانه .





كما أكد الدكتور طارق شوقي ، أن طلاب المنازل والراسبين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن سبب عدم السماح لهؤلاء الطلاب بخوض الامتحانات ورقيا ، انه لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب عند التقييم ودخول تنسيق قبول الجامعات ، فلا يمكن عقد امتحانات بأنظمة مختلفة لدفعة الثانوية العامة لان هذا سيصعب تنسيق الجامعات.

وقال وزير التربية والتعليم : إن كل طلاب المنازل والراسبين والتقسيم ستجد لهم الدولة آلية لإمتحانهم إلكترونيا ، وسيتم تدريبهم قبل الامتحان الاساسي على استخدام التابلت.

وقال الدكتور طارق شوقي ، إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي ، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام هي امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية ، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام .

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعرض الامر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء بشكل خاص ، جاءت التوصية بعدم امكانية عقد امتحانات الاعدادية الان في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا ، لان عدد طلاب الاعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار اوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب.



