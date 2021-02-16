بعد افتتاحها اليوم ..10 معلومات لا تعرفها عن مستشفى العجمي النموذجي ..شاهد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشفى العجمي النموذجي ، اليوم الثلاثاء رسميًا، بعد تطويره وإعادة هيكلته بشكل كلي لخدمة أهالي الإسكندرية بصفة عامة، وأهالي غرب الإسكندرية بصفة خاصة، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير المستشفيات.





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وفيما يلي بعض المعلومات عن مستشفى العجمي النموذجي:





- يتكون المستشفى من ١٨ عيادة خارجية بها جميع التخصصات.





- قسم الاستقبال والطوارئ ٢ سرير إنعاش، و٦ أسرة للملاحظة، و٧ سرير للفرز، وسرير للعزل، إضافةً إلى غرفة عمليات صغرى للحالات العاجلة، و٤ غرف عمليات كبرى مجهزة، و ٦ أسرة للإفاقة





- قسم للأشعة بالرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، والمقطعية، والأشعة بالصبغة، والسونار، و٤ معامل تقوم بكافة أنواع التحاليل، كتحاليل الطفيليات، والباثولوجي الاكلينيكية، وميكروبيولوجي، وباثولوجي.





- سعة المستشفى ١٨٠ سريرًا منها ٩٤ سرير للإقامة، و٢١ سرير للرعاية المركزة، و١٨ حضانة منها ٨ لحديثي الولادة





- تضم المستشفى ٤٢ ماكينة للغسيل الكلوي، كما تضم ١٤٤ سريرًا، وذلك بدون أسرة الغسيل الكلوي وما شابه ذلك





- يتمتع المستشفى بنظام ثلاثية الخدمات عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وغرف الإفاقة ما بعد العمليات الحرجة





- قسم خاص مجهز لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، وذلك عوضًا عن كافة الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.





- يبلغ إجمالي التكلفة ٨٩٩,٨ مليون جنيه، وتهدف المستشفى إلى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه





- يقدم المستشفى كافة العلاجات المختلفة للمرضى، حيث إنه يستقبل الحالات الحرجة وما بعد الحرجة، ويتوفر بالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، مع توفير عدد من سيارات نقل المرضى والمصابين.





- ومع انتشار فيروس كورونا، تم تخصيص المستشفى من جانب وزارة الصحة، ليستخدم كحجر صحي لاستقبال حالات المصابين بفيرس كورونا المستجد "كوفيد-19".



