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أحمد مقلد: الدولة تسير في طريق التنمية على جميع الأصعدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إن الدولة تسير في طريق التنمية على جميع الأصعدة، مضيفا أن الدولة تعمل على التنمية الاقتصادية وفي كل المجالات والتنمية الاجتماعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعارضة بلا وعي أمرا يجب الحذر منه، مضيفا أن الدولة تعمل وتسير بخطى ثابتة وناجحة في كل الملفات الهامة في وقت واحد.

وأكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن الشباب له دور كبير في النقد ، مشيرا إلى ان ملف الزيادة السكانية في غاية الأهمية وتحدث عنه السيسي بكل أهتمام.

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