المتهم بذبح والده المسن أمام النيابة: كنت بشوفه المسيخ الدجال

كشفت التحقيقات فى واقعة ذبح شاب لوالده المسن بالسكين بالخانكة بمحافظة القليوبية أن المتهم كان يعيش مع والده منذ سنوات بصحبة شقيقه الآخر الذي يبلغ من العمر 21 عاما.





كما تبين أن المتهم كان لديه مكتبة فى حجرته وأن أحواله تغيرت منذ شهر تقريبا وأصبح يدعي أن والده المسن هو المسيخ الدجال، وكان يردد كلمات غير مفهومة حتى جاء وقت ارتكاب جريمته وذبحه بالسكين





كما كشفت التحقيقات أن المتهم عقب طعن والده وذبحه وجلس في حجرته ماسكا السكين ولم يخرج منها حتى حضرت الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه قبل محاولاته قتل نفسه وسط تواجد الجيران الذين منعوه من الهرب اذ جرى اصطحابه إلى قسم شرطة الخانكة.

من جانبه قرر أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه لبيان مدى سلامة قواه العقلية.





وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال جيران المتوفى.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل م. ع 60 عاما بالمعاش.

وانتقل العميد حمدى محمد مأمور قسم الخانكة إذ تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى ع. م 31 عاما بدون عمل، يعاني من مرض نفسي وقام بذبح والده من الرقبة وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولا قتل نفسه حتى أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة تحرر عن ذلك المحضر رقم 281 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة الخانكة.





وتبين من التحريات الأولية قيام نجل المجنى عليه بارتكاب الواقعة في الساعة الثالثة فجرا واستل سكينا من المطبخ وذبح والده وحاول التخلص من حياته وتم إنقاذه فى اللحظات الأخيرة وبسؤال شقيقه الأكبر أكد أنه يعانى من مرض نفسي.