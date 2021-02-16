ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحوث الإسلامية: ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:32 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه من المهم أن يكون هناك توازن بين الانجاب وحقوق المجتمع، مشيرا إلى أنه من حق الأبناء تربيتهم وتعليمهم وتعليمهم جيدا.

وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السعي وراء الرزق وعدم التواكل كما أمرنا الله عز وجل.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا، متابعا أن الدفاع عن الحياة الكريمة للطفل وهذا الأمر على الأب والمجتمع.


قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزيادة السكانية قضية على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن قضية الانجاب لا تخص الوالدين فقط ولكن تخص المجتمع أيضا.

وأضاف النجار، أن قضية الانجاب المولى عز وجل نظمها في البداية، والمراع في النسل أن يكزن قوي وقادر على حماية بلده وحضارته.
وأكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الانجاب يخص حق الله عز وجل أولا، والمجتمع بعد ذلك، وبالتالي من حق المجتمع أن يراقب هذه القضية وأن ينظمها، مشيرا إلى أن علينا التماس الأسباب لتحقيق الرزق والسعي.



 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد الله النجار: زواج التجربة إهانة للرجل والمرأة والمجتمع والإسلام

المفتي: القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض.. ويَحرُمُ بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر طبي ..ولا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل

مفتي الجمهورية: الرزق مكفول لكل إنسان ولكن علينا أن نسعى لتحصيله

البحوث الإسلامية: قضية الإنجاب حق للمجتمع مراقبتها وتنظيمها

ترشيحاتنا

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

مخرجة رقصة الفتيان لـ صدى البلد: الأحداث حقيقية.. وبطل القصة قضى 8 سنوات في دار أيتام

3 قارات وكوكب.. «الأهلي» حول العالم في 14 يوما

حكم المسح على الشراب للرجال والنساء.. الإفتاء تجيب

خطة جالطا سراي لـ ضمان بقاء مصطفى محمد مع الفريق

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب

بألوان الباستيل.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال على إنستجرام