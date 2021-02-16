البحوث الإسلامية: ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا

أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه من المهم أن يكون هناك توازن بين الانجاب وحقوق المجتمع، مشيرا إلى أنه من حق الأبناء تربيتهم وتعليمهم وتعليمهم جيدا. أنه





وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السعي وراء الرزق وعدم التواكل كما أمرنا الله عز وجل.





وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا، متابعا أن الدفاع عن الحياة الكريمة للطفل وهذا الأمر على الأب والمجتمع.









قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزيادة السكانية قضية على درجة كبيرة من الأهمية، مضيفا أن قضية الانجاب لا تخص الوالدين فقط ولكن تخص المجتمع أيضا.





وأضاف النجار، أن قضية الانجاب المولى عز وجل نظمها في البداية، والمراع في النسل أن يكزن قوي وقادر على حماية بلده وحضارته.

وأكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الانجاب يخص حق الله عز وجل أولا، والمجتمع بعد ذلك، وبالتالي من حق المجتمع أن يراقب هذه القضية وأن ينظمها، مشيرا إلى أن علينا التماس الأسباب لتحقيق الرزق والسعي.



















