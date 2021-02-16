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حوادث

السيطرة على حريق أعلى عقار بشبرا الخيمة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:45 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخلفات أعلى سطح منزلين بشارع ناصر بحى غرب شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقى غرفة العمليات بلاغا بنشوب حريق أعلى سطح منزلين بشارع ناصر بحى غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر رئيس وحدة الحماية المدنية بشبرا الخيمة والنقيب محمد أبو النصر، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح .

وبالمعاينة تبين أن حدوث شرر كهربائى تسبب فى الحريق بأعلى أحد العقارات بشارع ناصر ومع شدة حركة الرياح التى شهدتها المحافظة اليوم الثلاثاء انتقل الحريق إلى مخلفات أعلى سطح عقار مجاور وتمت السيطرة على الحريق واخماد النيران.
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