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طرحنا مشاكل المواطنين.. أحمد بدوي يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء لجان البرلمان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:56 م
النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
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عادل نصار
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن الاجتماع استمر 3 ساعات بدعوى من مدبولى.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيكون دوري مع رئيس الوزراء، متابعا أن هذا الأمر تحرك نوعي ولم يحدث في البرلمان السابق.

وتابع رئيس الوزراء أكد أنه سيتم عقد اجتماع دوري بين اللجان النوعية بمجلس النواب، مستدركا أنه سيتم مناقشة مشاكل المواطنين والعمل على حلها في اجتماع رئيس الوزراء واللجان النوعية.
وأكمل أنه تم طرح المشاكل التي تواجه المواطنين خلال الاجتماع والبدء في حلها فورا، لافتا إلى أن تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بالقرى خلال الاجتماع.

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