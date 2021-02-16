سعر السوق +20%.. أحمد السجيني يزف بشرى لأصحاب العقارات على الدائري

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن أي بيت على الدائري لو بيتشال بسبب المنفعة العامة يحصل على تعويض أسعار السوق الحالي +20%".





وأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السماح بالبناء لمن حصل على رخصة وأصبح له مركز قانوني، مضيفا أن مخالفات البناء موروث ثقيل جدا على الدولة.





وتابع السجيني، أن مخالفات البناء موروث ثقيل جدا على الدولة ولا يوجد مكابرة وهذا الامر يعطي تفاؤل كبير، وإذا تطلب الأمر تعديل تشريعي سيتم.





وتابع أن رئيس الوزراء أكد انه سيتم عقد اجتماع دوري بين اللجان النوعية بمجلس النواب، مضيفا أن هذا الأمر يعد نقلة نوعية في حل مشاكل المواطنين.









وقال السجيني، إنه لا بد أن من خلق وعي لدى الناس بمخاطر الزيادة السكانية، مضيفا أن حزب مستقبل وطن اختار عدد من النواب للاستماع إلى مشاكل دوائرهم.





وأضاف السجيني، أن هناك نهج جديد في متابعة المشاكل التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى ان اجتماع مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية مشاركة حقيقة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة مشروع كبير يخدم المواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق وظائف مستدامة لأهالي القرى.

وتابع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بشكل جاد لمواجهة الزيادة السكانية.







