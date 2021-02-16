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السيسي يفاجئنا يوميا بمشروعات عملاقة.. أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين أمام مجلس النواب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:19 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أمام الجلسة العامة للبرلمان.

وطالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بالعمل على قياس الأثر التشريعي لجميع القوانين التي أُصدرت في الفترة الماضية.

وقال محمد أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إنه لا بد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق التنافسية في السوق العالمية.

وأكد محمد أبو العينين، أن المجهودات العملاقة التي يقوم بها الرئيس في المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي.

وأوضح محمد أبو العينين، أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطي فرصة كبيرة في السداد تصل لمدة 40 سنة، منوها بأنه ذكاء من وزارة المالية في التفاوض.

وأضاف محمد أبو العينين "دائما تكون هناك مفاجآت طيبة من وزارة المالية في التفاوض، خصوصا أن السعر الذي تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة".

وأكد محمد أبو العينين، أن المشروع إنجاز ضخم، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة"، مستطردًا "نحن في حاجة إلى تمويل خارجي بالمشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد".

واختتم النائب محمد أبو العينين "الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة".

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