مدحت شلبي لـ كهربا: ماتخلِّنيش أفتح في الدفاتر القديمة.. فيديو

تحدّث الإعلامي مدحت شلبي، عن أزمة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية.

وتابع: يبدو أن تصرف كهربا في ظاهره مُسيئ، والله أعلم ما قاله، وهذا تصرف غير مقبول من لاعب في الأهلي، ولو خرجت عن النص واتكررت تاني؛ هفتح لك الدفاتر القديمة.

وقال "شلبي"، خلال حديثه ببرنامجه على أون تايم سبورتس، إن محمود كهربا وضع يده على فمه، ووجه كلمات للاعب المريخ السوداني، مما استفز اللاعب، مشيرًا إلى أن عمرو السولية تدخل وقام بتعنيف كهربا.

وواصل: "لو اللي حصل دة النهاردة اتكرر تاني؛ هطلعلك ملفاتك ودفاترك القديمة يا كهربا".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





الفوز منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.





ويعد الفوز الذي حققه الأهلي، هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، بعد ما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات.