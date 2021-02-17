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رياضة

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:46 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الأهلي والمريخ السوداني، شهدت أزمة بين الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وعمرو السولية.

تحدّث الإعلامي مدحت شلبي، عن أزمة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية.

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 بمواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك مع الإسماعيلي.

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا أكدت فيه تقديم أندية الدوري الإنجليزي طلبًا بـ إعفاء لاعبيها المقرر سفرهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال شهر مارس المقبل، من إجراءات كورونا عند العودة.
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