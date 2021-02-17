مقرر القومى للسكان السابق: الدولة تعمل على الحد من الزيادة السكانية منذ 56 سنة..فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان سابقًا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نوه واظهر خطورة الزيادة السكانية اكثر من مرة، واكد ان أكبر خطرين يواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه فى السنة يولد 2 مليون و300 ألف طفل.





وأضاف عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، ان الزيادة المطردة فى النمو السكانى يؤثر على جودة الحياة ويلتهم الموارد، مشيرًا إلى أن ثمار التنمية الاقتصادية ستظهر خلال خفض الزيادة السكانية.





وتابع أن مصر فى حرب وعى يجب استخدام كل الأسلحة لمحاربتها، منوهًا بأن المشكلة السكانية متشابكة ومتعاقدة والدولة تعمل على مواجهتها منذ 1965 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن.



