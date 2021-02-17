ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.


وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن المجلس حدد بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام، أن المجلس شدد علي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع مجلس الدولة واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتي يتم التسجيل، منبهًا انه لم يلتفت الي الطلبات السابقة علي الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا داخل القاعات

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة.. تفاصيل

جزاءات لـ 3 موظفين لعدم ارتداء الكمامة.. مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

الفتوى والتشريع: تعيين أطباء بوظيفة "زميل" لا يشترط التخصص النادر

تعرف على المواد المنظمة للحصانة وضوابط إسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

تعرف على المواد المنظمة للحصانة وضوابط إسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة الشيوخ

ترشيحاتنا

وكيل اللاعبين يكشف أسباب عدم نجاح رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

ضرب 3 آلاف هدف لحزب الله بـ24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يتأهب للمواجهة القادمة

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور