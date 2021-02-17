مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.









وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن المجلس حدد بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها.





وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام، أن المجلس شدد علي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي موقع مجلس الدولة واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتي يتم التسجيل، منبهًا انه لم يلتفت الي الطلبات السابقة علي الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل.



