صورة هزت السوشيال ميديا.. قصة شرطي وسط الثلوج في سانت كاترين

أثارت صورة لرجل شرطة يقوم بواجبه في الحراسة والتأمين وسط الثلوج في أحد الكمائن الأمنية بمدينة سانت كاترين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إعجاب الكثير.











ورغم أن الصورة قديمة التقطت منذ أكثر من 5 سنوات في أحد مواسم سقوط الثلوج، ولكنها عبرت عن تضحيات رجل الشرطة.









وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على مستوى واسع.











وكشف رمضان الجبالي ، حامل مفتاح دير سانت كاترين، أن الصورة التقطت بالفعل لرجل شرطة في حراسة ليلية بسانت كاترين وسط الثلج، ولكنها كانت منذ فترة تزيد على الخمس سنوات، مشيرا إلى أن المصريين يتعاطفون مع رجال الشرطة دائما لأنهم يمثلون الحماية والأمن لهم.









وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة قائلين: "شوف إنت تحت البطانية وتشعر بالبرد، فما بال ذلك الجندي الذي يقوم بواجبه وسط الثلج".











وكانت مدينة سانت كاترين تعرضت لانخفاض في درجة الحرارة، حيث وصلت إلى 3 تحت الصفر وسقوط ثلوج خفيفة في بداية الساعات الأولى من ليلة أمس.











وقال الشيخ أحمد أبو راشد، أحد مشايخ قبيلة الجبالية، إن جميع أهالي سانت كاترين سعداء بتساقط الثلوج، مشيرًا إلى أنه عندما تتساقط الثلوج وتكتسي المدينة باللون الأبيض يكون يوم فرح لسكانها.











وأوضح محمد فتيح، أحد شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين، أنه ربما تزداد الثلوج المتساقطة حتي الصباح وتغطي أنحاءً كثيرة بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن عشاق سانت كاترين يحبون موسم تساقط الثلوج ويخرجون ليصنعوا رجل الثلج وكرات الثلج ويتزحلق الأطفال على الثلوج.



