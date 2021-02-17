ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنشاء فرع لـ مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بمطروح

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 م
العميد عصام عبدالغنى
العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة
Advertisements
ايمن محمود
التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة  بمحافظة مطروح، مع أسامة المراسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح؛ لبحث التعاون بين مدينة سيوة ومكتبة مصر العامة بمطروح.


وشهد اللقاء، بحث سبل تعظيم الاستفادة من مركز سيوة، لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي، كمصدر للاشعاع المعرفى، بما يضمه من تراث سيوة الثرى، من العادات والتقاليد والحكايات الشعبية وغيرها .

واكد رئيس مركز ومدينة سيوة، الاستعداد التام لتنفيذ الفرع بسيوة؛ لما يمثله من إضافة قوية للواحة.

وقال المرسي إن صندوق مكتبات مصر العامة، سيدعم فتح فرع المكتبة بسيوة، من خلال رفع كفاءة المبنى ، وتوفير مكتبة للكتب تتجاوز 3 آلاف كتاب، وتوفير أجهزة الحاسب الآلى لتنفيذ الدورات التدريبية، وتنظيم الورش والملتقيات المتنوعة ، وتوفير جزء ترفيهي للاسر والاطفال مع الحفاظ على موروث واحة سيوة، مع استدامة دور مركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي في استكمال دوره في الحفاظ على تراث سيوة الممتد عبر الأجيال المختلفة .

وأضاف أن ذلك يأتي  في اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتوسع في الانشطة الثقافية ونشر الثقافة في ربوع المحافظة ومن منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة والعدالة الثقافية.

حضر الاجتماع محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ، واحمد على سكرتير مركز ومدينة سيوة ، والشيخ عمر راجح، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لادارة مياه الرى ، ومحمد عمران جيرى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية ابناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، ويوسف جيرى المشرف بمركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي.
إنشاء فرع لـ مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بمطروح
إنشاء فرع لـ مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بمطروح
إنشاء فرع لـ مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بمطروح
إنشاء فرع لـ مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بمطروح
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قافلة طبية من الأزهر الشريف لواحة سيوة

160 طن جبس زراعي.. تعرف على خطة سيوة لتحسين خواص التربة ودعم الزراعات

رئيس مدينة سيوة : التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للآثار بسيوة

حملة للرش والتعقيم والنظافة ومتابعة الخدمات المقدمة لمواطنى واحة سيوة

للشرب والري المقنن.. انطلاق المياه من البئر العميقة فى واحة سيوة.. صور

محافظ مطروح يوجه باستمرار معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات

ترشيحاتنا

«ليفربول إيكو» ترد على متهمي محمد صلاح بالكسل

نصار: حسم المدير الفني للبنك الأهلي غدا.. ونفاضل بين 3 أسماء

إجراء عاجل من التربية والتعليم بسبب الأحوال الجوية في سوريا

قرار عاجل من أمير الكويت بشأن مجلس الأمة

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

دعم نقدى مشروط.. تفاصيل وموعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة