إنشاء فرع لـ مكتبة مصر العامة في واحة سيوة بمطروح

التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، مع أسامة المراسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح؛ لبحث التعاون بين مدينة سيوة ومكتبة مصر العامة بمطروح.









وشهد اللقاء، بحث سبل تعظيم الاستفادة من مركز سيوة ، لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي ، كمصدر للاشعاع المعرفى ، بما يضمه من تراث سيوة الثرى ، من العادات والتقاليد والحكايات الشعبية وغيرها .





واكد رئيس مركز ومدينة سيوة ، الاستعداد التام لتنفيذ الفرع بسيوة؛ لما يمثله من إضافة قوية للواحة.





وقال المرسي إن صندوق مكتبات مصر العامة ، سيدعم فتح فرع المكتبة بسيوة ، من خلال رفع كفاءة المبنى ، وتوفير مكتبة للكتب تتجاوز 3 آلاف كتاب، وتوفير أجهزة الحاسب الآلى لتنفيذ الدورات التدريبية، وتنظيم الورش والملتقيات المتنوعة ، وتوفير جزء ترفيهي للاسر والاطفال مع الحفاظ على موروث واحة سيوة، مع استدامة دور مركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي في استكمال دوره في الحفاظ على تراث سيوة الممتد عبر الأجيال المختلفة .





وأضاف أن ذلك يأتي في اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتوسع في الانشطة الثقافية ونشر الثقافة في ربوع المحافظة ومن منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة والعدالة الثقافية.



