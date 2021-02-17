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محافظات

شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تسببت ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط فى غرق أجزاء من القرى السياحية بالساحل الشمالى.

حيث غطت مياه البحر الشواطئ الخاصة بتلك القرى السياحية وأماكن الألعاب الترفيهية علي الشاطيء.
 يذكر أن  محافظة مطروح اليوم الأربعاء، شهدت سقوط أمطار غزيرة بمنطقة الساحل الشمالي ومتوسطة بمدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وصل لحد الصقيع. 


وزادت البوم سرعة الرياح بشكل ملحوظ مع ارتفاع الأمواج بالبحر. وتوقف اعمال الملاحة البحرية والصيد.

وخلت  شوارع مدينة مرسي مطروح من المواطنين الذين فضلوا البقاء بالمنازل لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتسببت الأمطار في وجود تجمعات للمياه بالشوارع، خاصة التى لا تحتوى على الصرف الصحي.

كما استمر توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية تزامنا مع  موجه الطقس السيئ لارتفاع الأمواج على شاطئ البحر المتوسط، وقلت حركة المواطنين بالشوارع والسفر المحافظات الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما شهدت مدن مرسي مطروح والنجيلة وبرانى  سقوط ثلوج  والتى غطت اجزاء من الصحراء بحبات البرد .

وأكد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها  مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه  السيول. 

ووجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش  المعيقة لمسار المياه ومتابعة كافة الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل واسماعيل وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة  ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد كافة  المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء  خاصة فى مجرى السيل  حرصا على سلامتهم.

شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى
شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى
شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى
شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى
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