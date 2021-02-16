رئيس مياه مطروح يتابع سحب تجمعات الأمطار من الشوارع .. شاهد

أكد محمد خضر مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح، في تصريحات خاصة لصدى البلد، والذى كان متواجدا بشارع الجلاء للإشراف على عملية سحب مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح رغم سوء الأحوال الجوية أن سيارات الشركة تقوم بسحب أى تجمعات مياه للأمطار بالشوارع الغير مخدومة بالصرف الصحى تيسيرا على المواطنين.





وأضاف أن رئيس الشركة وجة بالمتابعة الدورية للشوارع وازالة اى تجمعات لمياه الأمطار مع وضع خطة لمواجهة حالة الطقس السيئ، لافتا إلى أنه تم قبل موجة الطقس السيئ المرور على شنايش الأمطار وإزالة الأتربة منها.





ووجه رسالة إلى المواطنين بمطروح أن يطمنوا فلن يتم السماح بوجود أى تجمعات لمياه الأمطار داخل المدن، مضيفا أنه يتم التعامل الفورى مع أى بلاغات ترد للشركة من المواطنين.





من ناحية أخرى، تابع الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحى بمطروح قيام سيارات الشركة بالتعاون مع مجالس المدن بسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطريق الدولى الساحلى.





كما تابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحى بمطروح، استعدادات وتمركزات معدات وسيارات الكسح ونزح مياه الأمطار بمدينة مرسى مطروح تنفيذا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





وأكد رئيس شركة مطروح، التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل وفقا لخطة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة.





كانت محافظة مطروح قد أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية مع التوجيه لروساء المدن بالتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.





وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.





ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بمتابعة حالة الطقس والتقلبات المناخية من خلال غرف العمليات.





وشدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.



