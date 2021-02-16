السم القاتل .. مبادرة فنية لمحاربة انتشار مخدر الشبو في قنا .. شاهد

أطلق عدد من الشباب بمدينة نقادة جنوب قنا، مبادرة لمواجهة انتشار مخدر "الشبو" بين الشباب فى الفترة الأخيرة بمحافظات جنوب الصعيد، تحت عنوان" السم القاتل"، من خلال الاعتماد على الفن والرياضة كوسائل فعالة لمحاربة المخدرات.





المبادرة بدأت بإنتاج فيلم قصير، يتضمن قصص واقعية ونهايات مأساوية لمتعاطى مخدر" الشبو" يشارك في أداء الأدوار شباب و أطفال مدينة نقادة، ويتولى إنتاجه وإخراجه عدد من شباب المدينة، بجانب المارثونات الرياضية وحملات طرق الأبواب التى تسابق الزمن لإنقاذ الشباب من هذا المخدر القاتل.





المبادرة التى تسعى فى المقام الأول لوقف انتشار " الشبو"، تعمل أيضًا على محاربة تجار الشبو و مساعدة الأجهزة الأمنية، لضبط المساهمين فى انتشار وترويج المخدر بين الشباب، فضلًا عن فتح الفرصة للشباب للعلاج فى سرية تامة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان و التعاطى.





كما بدأ فريق المبادرة فى تشكيل لجنة عرفية لحصر أعداد الشباب ممن يتعاطوا مخدر الشبو في سرية تامة، لإنقاذهم من هذا الوباء اللعين ودعمهم في التعرف علي أساليب و أماكن العلاج المناسبة، كجزء أصيل من خطة رفع الوعى لدى الشباب خاصة و الأهالى عامة.





قال الكابتن محمد تكرونى " منسق مبادرة السم القاتل" تدور فكرة المبادرة حول المخدرات بوحه عامل و مخدر "الشبو" بوجه خاص، والذى انتشر بين الشباب فى جنوب الصعيد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، و تسبب فى الكثير من المشاكل، بعدما اتجه الكثير من الشباب إلى السرقة من أهاليهم أو التعدى على ممتلكات الغير لتدبير مقابل مادى للحصول على مخدر الشبو.





وتابع تكرونى، حاولنا من خلال مبادرة السم القاتل، استخدام الفن فى محاربة المخدرات، بعمل أنشطة فنية و رياضية لمحاربة هذا المخدر القاتل، وبدأنا بفيلم قصير يحمل عنوان" السم القاتل"، نسلط من خلاله الضوء لقصص حقيقية انتهت بمآسى، و مشاهد تتضمن تدمير مستقبل الشباب و دفع المتعاطين لايذاء أهاليهم.







وأوضح تكرونى، بأن الفيلم يعتمد بشكل كامل على كوادر شبابية من مركز نقاده، حيث يقومون بالتمثيل و التصوير و الإخراج، لضمان وصول رسالة واقعية للجميع، وبعد انتهاء أعمال الفيلم سوف يتم عرضه خلال أيام فى احتفالية كبرى يحضرها قيادات شعبية و تنفيذية، قبل البدء فى الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار منسق المبادرة، إلى أن المبادرة لن تتوقف على الفيلم أو الفن عمومًا كوسيلة لمحاربة المخدرات، لكن هناك أنشطة رياضية أخرى و حملات طرق أبواب لمواجهة "الشبو"، بجانب التنسيق مع رجال الأمن لمحاربة تجار و مروجى الشبو، والتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات لالحاق المتعاطين بمصحة نفسية تعالج بالمجان.





وأوضح تكرونى، بأن المبادرة تأتى إيمانًا منا بمسئوليتنا المجتمعية تجاه الشباب و ضرورة الحفاظ على طاقاتهم التى تعد مصدر بناء وتقدم الدول، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتعاون لوقف انتشار هذا السم القاتل حتى لا يأتى يوم ونجد بلادنا بلا شباب.





يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات انتحار لعدد من الشباب بمحافظة قنا، على فترات زمنية مختلفة، عقب إدمانهم لمخدر " الشبو"، فضلا عن ارتكاب العديد منهم لجرائم سرقة و قتل لتدبير نفقات شراء المخدر القاتل.





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