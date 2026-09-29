السعودية وإيطاليا تؤكدان أهمية دعم الجهود لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية

أكدت السعودية وإيطاليا أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم /الثلاثاء/، تلقاه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث استعرضا مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



كما جرى، خلال الاتصال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

وفي سياق متصل، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم في الرياض، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

