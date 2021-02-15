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محافظات

محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:57 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو بمدينة قنا.


جاء ذلك في حضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.


وأكد محافظ قنا، أن افتتاح مركز الخدمات التموينية بالجبلاو يعد حلقة في سلسلة الافتتاحات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث تم افتتاح ثمانية مراكز تموينية بـعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة مالية تتخطى 8 ملايين جنيه.


وأشار محافظ قنا، إلى أن هناك خمسة مراكز  أخرى سيتم افتتاحها مستقبلا  وذلك تنفيذا لخطة الدولة الخاصة بالتحول الرقمي بما يساهم من حصول المواطنين علي الخدمات التموينية  الخاصة بهم في سهولة ويسر.


وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن المركز يخدم حوالي 17 ألف نسمة من أهالي القرية وأنه سيقدم حزمة من  الخدمات الخاصة باستخراج" بدل فاقد وتالف- إصدار فصل اجتماعي- إضافة الزوجة- وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى- الخصم- الإلغاء- التظلمات" من خلال منظومة إلكترونية موحدة، مضيفا ان المديرية تستهدف تطوير 20 مكتبا تموينيا خلال المرحلة القادمة في إطار تنفيذ خطة الوزارة التي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.


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محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد
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