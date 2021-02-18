ضبط صاحب مخبز بالقليوبية استولى على 727 ألف جنيه من أموال الدعم

ألقت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مباحث التموين فى القليوبية القبض على صاحب مخبز لقيامه بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال إثبات عمليات صرف وهمية على منظومة الخبز، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ وقدره 727،090 ألف جنيه.

















وكانت المعلومات السرية وردت للعقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد بقيام صاحب مخبز بالتلاعب في أموال الدعم والاستيلاء على الأموال بإثبات عمليات وهمية على منظومة العيش.









تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.









وبعد استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، تم ضبط المتهم والتحفظ على ماكينة عمليات صرف الخبز، وأبلغ عن مكان الأموال التي حصل عليها والي تقدر بحوالي 727 ألف جنيه من أموال الدعم وتولت النيابة التحقيق.









من ناحية أخرى، أصيب 6 أشخاص من بينهم 5 أشقاء فى حادث انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتمت السيطرة على الحريق الذى تبين اندلاعه بشقة بالطابق الخامس بشارع الشعراوي، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بالطابق الخامس بعقار بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة بسب انفجار أسطوانة غاز، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 5 أشقاء.









والمصابون هم "مختار. ف"، 46 عاما، مصاب بحرق بالوجه واليدين، و"إسلام. م"، 26 عاما، مصاب بحرق الوجه واليدين، و"أحمد. م"، 33 عاما، مصاب بحرق بالوجه واليدين، و"أسامة. م"، 20 عاما، مصاب بحرق بالوجه واليدين، و"مصطفى. م"، 30 عاما، مصاب بالوجه واليدين، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.