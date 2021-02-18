تطعيم الفرق الطبية بمستشفى العزل بالنجيلة بالجرعة الثانية لعلاج كورونا

بدأت مستشفي العزل بالنجيلة إجراء تطعيم الفرق الطبية بالمستشفى بالجرعة الثانية لفيروس كورونا.









وأكد الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة، أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبناء على تعليمات ألدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وإشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.





وأوضح مدير مستشفى النجيلة، أنه تم متابعة تطعيم الفرق الطبية بالجرعه الثانية لفيروس كورونا المستجد بعد مرور ٢١ يوما من الجرعة الأولى وذلك بعد اخذ العلامات الحيوية للفريق الطبي والعاملين بعزل النجيلة.





واضاف أن هذا التطعيم بهدف تزويد الفريق الطبي بمناعه مكاسبه لفيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية خط الدفاع الأول ضد الجائح .





من ناحية أخرى أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار رفع درجة الإستعداد القصوي والطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة .





وأكد علي تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بالإضافة إلي جاهزية عربات الإسعاف علي طول الطريق الساحلي وتوفير اكياس الدم مختلفة الفصائل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.