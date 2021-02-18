مهم للنساء.. تناولي كوبًا من اليانسون على الريق وشاهدي النتيجة

على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة.





على وجه الخصوص، بذور اليانسون غنية بالحديد، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم، كما يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من المنجنيز، وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي.





كشفت الدراسات البشرية والحيوانية أن بذور اليانسون قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب وقد تكون فعالة مثل بعض أنواع مضادات الاكتئاب.





على الرغم من أن العلاج التقليدي يتضمن عادة استخدام الأدوية لتقليل إنتاج حمض المعدة، إلا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة وتقليل الأعراض، كما لاحظت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن اليانسون يقلل من إفراز حمض المعدة، مما يساعد على منع تكوين قرحة المعدة وحماية الخلايا من التلف.





قد تساعد بعض المركبات الموجودة في بذور اليانسون أيضًا في منع فقدان العظام، وهو أحد الأعراض المميزة لانقطاع الطمث الذي يحدث نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.









المصدر healthline