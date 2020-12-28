اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

اليانسون من أشهر الأعشاب المستخدمة في العالم وهو نبات خفيف وصحى ومذاقه طيب يمتلك العديد من الفوائد الصحية والقدرة على علاج بعض الامراض .





healthbenefitstimes " . نعرض لكم اهم الامراض التى يساعد اليانسون فى علاجها وفقا لما ذكره موقع "





1. يحسن الهضم

اليانسون عشب علاجي للغاية للجهاز الهضمي، نظرًا لأنه يعزز ميزات الجهاز الهضمي ، فهو علاج ممتاز لمشاكل الجهاز الهضمي، يوفر العلاج لكل مرض في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى توفير اليقين لإجراء صيانة جيدة للجهاز الهضمي، إنه رائع حقًا في القيء والغثيان والإسهال وآلام البطن ومشكلة الغاز وانتفاخ البطن التشنجي وكذلك التهاب المعدة. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل كمنشط للشهية.





2. اعتام العين

يمكن توفير راحة رائعة لمرضى إعتام عدسة العين عند علاجهم باستخدام اليانسون، لهذا العلاج ، عادة ما يتم استخدام 6 جرامات من التوابل كل صباح ومساء.





3. الأرق

يعتبر شاي اليانسون ذا قيمة لا تصدق في إدارة اضطرابات النوم ، إذا تم استخدامه بعد الوجبات أو حتى قبل الذهاب إلى الفراش، و يجب عدم غلي اليانسون لفترة طويلة حيث يتبخر الزيت العطري ؛ كما أنه سيفقد معظم خصائصه العلاجية (بالإضافة إلى النكهة المرة إلى حد ما)، بدلًا من ذلك ، في حالة جعل الطعم أكثر منطقية دون فقدان خصائص الأعشاب ، يمكنك إضافة العسل إلى الخليط بمجرد تخمير الشاي بسرعة وكذلك تبريده.





4. الربو

يتمتع اليانسون بصفات طاردة ممتازة ، وبالتالي فهو رائع للتحكم في السعال والربو.





5. التشنجات

يمنع اليانسون حدوث التشنجات وكذلك ضبطها ، ويظهر أيضًا أنه يفعل ذلك حتى إذا كانت التشنجات ناتجة عن الصدمة الكهربائية أو حتى عن طريق البنتيلين تترازول (PTZ).





6. الالتهابات والأمراض الجرثومية

تم العثور على مستخلصات اليانسون عادة لإعاقة تطور وتوزيع كمية السلالات البكتيرية والفيروسات بالإضافة إلى الفطريات. يعتبر حقًا ذا قيمة في تجنب وإدارة العدوى الميكروبية وكذلك الأمراض بسببها.





7. اضطرابات الدورة الشهرية

يتكون اليانسون من أنثول كعنصر رئيسي من زيته العطري ، وهو فيتويستروجين (عامل استروجين) مشتقات الأنثول ، تمامًا مثل ثنائي إيثول الفوتونيثول ، تساعد في الحد من أعراض سن الذكور ، وتزيد من إنتاج حليب الأم ، وتسهيل الولادة ، وكذلك تعزيز الدورة الشهرية.





8. اليانسون لزيادة الرضاعة

يمكن أيضًا استخدام العشب لتعزيز الإرضاع لدى الأمهات المرضعات. يتكون اليانسون النجمي من ديانثيول وفوتوانثول له تأثيرات استروجين لطيفة لتحسين الرضاعة، نظرًا لتأثيرات هرمون الاستروجين ، فقد تم استخدام اليانسون النجمي لتعزيز الرغبة الجنسية وكذلك التعامل مع علامات متلازمة ما قبل الحيض أو الدورة الشهرية، على الرغم من أن اليانسون النجمي فكرة رائعة ، إلا أن الأمهات المرضعات بحاجة إلى طلب المشورة من أطبائهن قبل استخدامه مباشرة، بالإضافة إلى ذلك ، لا ينبغي استخدام هذه العشبة أثناء الحمل.





9. قمل الرأس

يتم استخدامه حقًا ظاهريًا كمبيد حشري واحد تجاه الآفات الصغيرة مثل القمل والعث والحشرات بالإضافة إلى ذلك ، لديها صفات مبيدات الفطريات.





10. يستخدم كمادة مقشع

تعزز بذور اليانسون صحة الجهاز التنفسي. لديهم خاصية طارد للبلغم معتدلة بحيث يتم استخدامها في كثير من الأحيان في المستحلبات وكذلك في مخاليط السعال، وبالمثل فإن زيت اليانسون يساعد حقًا على تهدئة البلغم داخل الرئتين والحلق، بالإضافة إلى ذلك فهو مفيد في إدارة نزلات البرد والربو والتهاب الشعب الهوائية والأنفلونزا والالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية.





11. العلاجات للبشرة

يتم استخدام الزيت من خلال نبات اليانسون النجمي للتعامل مع اضطرابات الجلد.. تاريخيا ، تم استخدام الزيت موضعيا للتعامل مع أنواع معتدلة من حب الشباب بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر زيت الينسون النجمي سامًا للعديد من الحشرات ، وقد تم استخدامه للتعامل مع الجرب وكذلك التهابات القمل على الرغم من أن اليانسون النجمي قد يساعد في التعامل مع بعض الأمراض الجلدية ، لا تستخدمي زيت اليانسون النقي في بشرتك أبدًا لأنه قد يسبب إزعاجًا خطيرًا ويجب دائمًا تخفيف الزيت مع المستحضر لتقليل فرصة الشعور بعدم الراحة.





12. صحة الجهاز التنفسي

تعمل بذور اليانسون كمقشع مثالي داخل الجسم يساعد على التخلص من البلغم داخل الحلق والرئتين، علاوة على ذلك فهو أيضًا عشب فعال في علاج الربو. إنه حقًا مكون محبوب في العديد من أدوية السعال بالإضافة إلى أنه مفيد في علاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى، ويمكن أيضًا التئام التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا والالتهاب الرئوي بمساعدة بذور اليانسون.





13. صحة الفم

من الفوائد الصحية لبذور اليانسون أنها تساعد في الحفاظ على صحة الفم. إنه مضاد للميكروبات ومضاد للبكتيريا يحوله إلى مكون مثالي لغسول الفم الفعال، سوف يساعد في محاربة مشكلة التنفس الكريهة وكذلك تورم الفم أيضًا، تستخدم هذه الأنواع من البذور بشكل شائع في وصفات غسول الفم محلية الصنع ويؤدي التسريب اللطيف لبذور اليانسون إلى غسل العين بشكل رائع.





14. صحة الأطفال

بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام بذور اليانسون للرضع شائع للغاية ويعالج آلام المعدة الشديدة وكذلك الفواق عند الرضع، وسوف يساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي عند الرضع، ومن المعروف أنه يحسن تصنيع الحليب لدى الأمهات المرضعات.

17. مضاد للصرع ومضاد للهستيري

نظرًا لأن زيت اليانسون العطري يحتوي على تأثير مخدر ومهدئ ، فقد يخفف من نوبات الصرع وكذلك الهستيريا عن طريق تقليل الدورة الدموية والتنفس وكذلك الاستجابة العصبية ، إذا تم إعطاؤه بجرعات أكبر (هذا في الحقيقة يتعارض مع تنشيطه وكذلك تنشيطه الصفات الودية ، التي ثبتت كلما أعطيت بجرعات أقل) لقد تم اكتشاف فعاليته حقًا في تهدئة الحالات العصبية ، والاستجابات المفرطة وكذلك التشنجات وما إلى ذلك، وتم التعرف على هذه الخاصية الخاصة وكذلك كانت موجودة منذ فترة طويلة، ومع ذلك يجب الجمع بين هذه الخاصية بحذر لأن الجرعات الثقيلة قد يكون لها آثار سلبية ، خاصة عند الأطفال.





18. الصحة الجنسية

يحتوي اليانسون على صفات مثيرة للشهوة الجنسية قد تحسن الرغبة الجنسية، قد يؤدي استهلاك كوب واحد من الماء المنقوع باستخدام البذور المهروسة كل ليلة إلى تحسين الدافع الجنسي للشخص. يُعتقد حقًا أن اليانسون يساعد في التعامل مع علامات "سن اليأس عند الذكور" وكذلك مع سن الذكور.





19. تنظيم الحيض

يساعد اليانسون في إدارة الدورة الشهرية للإناث وكذلك يساعد على الصحة الإنجابية، التأثير الاستروجين لليانسون مسؤول عن هذه الفوائد الصحية الخاصة، في حالة وجود تأخير في الدورة الشهرية بسبب الإجهاد ، يوصى باستخدام شاي اليانسون العشبي، تساعد ميزة اليانسون المضادة للتشنج في تقليل تقلصات F وكذلك تساعد على الولادة.

20. النوبات

اليانسون يمنع وكذلك يعالج التشنجات أظهرت العديد من الأبحاث نتائج مضادات الاختلاج لزيت اليانسون تجاه النوبات التي يسببها الدواء في الفئران، الدراسات العلمية نشطة بشكل إضافي في فوائد اليانسون في تجنب النوبات.





21. العدوى والأمراض الجرثومية

اكتشف البحث أن مستخلصات بذور اليانسون تمنع تطور العديد من سلالات البكتيريا والفطريات والفيروسات يعتبر حقًا ذا قيمة في تجنب وإدارة الالتهابات الميكروبية وأيضًا الدراسات العلمية لاستخراج المواد الكيميائية من اليانسون لأسباب علاجية.





22. مضادات الأكسدة

يحتوي اليانسون على مواد كيميائية معينة لها خصائص مضادة للأكسدة بالإضافة إلى الفوائد الصحية، يتم إجراء البحث حاليًا لإنشاء مثل هذه المطالبات.





23. ينشط البنكرياس

من أجل التحكم في الأنسولين بالإضافة إلى بعض الهرمونات ، يعد البنكرياس عضوًا مهمًا. تساعد بذور اليانسون على تعزيز عمل البنكرياس، تقل فرصة الإصابة بمرض السكري إلى جانب الصعوبات الهرمونية الأخرى بمجرد أن يكون البنكرياس في حالة صحية جيدة.





24. فوائد لتخفيف الآلام

زيت اليانسون هو في الواقع مسكن طبيعي للألم، وسوف يساعد في تقليل الألم لدى الأفراد الذين يعانون من الروماتيزم والتهاب المفاصل وكذلك آلام المفاصل، يمكن القيام بذلك لأن زيت اليانسون يعمل بشكل جيد لإزالة السموم من الجسم وبالتالي فهو يعزز الدورة الدموية، ويمكن أن تكون الصفات المضادة للتشنج لزيت اليانسون مفيدة لتقليل الألم داخل العضلات والآلام الناتجة عن التشنجات.





25. فوائد للقلب

يحافظ زيت اليانسون على مستوى ضغط الدم تحت السيطرة ويقلل من الضغط على القلب، ولأن الزيت يعمل على إزالة السموم فإنه يعزز تدفق الدم ويحافظ على صحة القلب وتوازنه ينشط الزيت القلب ويحافظ على نشاطه أيضًا، ومع ذلك يجب على الأفراد الذين لديهم مستوى ضغط دم منخفض تجنب استخدام الزيت لأنه قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في مستوى ضغط الدم.





26. فوائد التمثيل الغذائي

يمكن الحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم مثاليًا عن طريق زيت اليانسون، يحفز الزيت الهرمونات داخل الجسم وتحفيز الإنزيمات داخل الجسم يحافظ على معدل الأيض الصحي لهذا السبب يتم تحسين صحة الجسم بالكامل، كما أن نتائج إزالة السموم من بذور اليانسون تعزز عملية الأيض عن طريق التخلص من السموم الضارة داخل الجسم.





27. تجلط الدم