لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

فوائد اليانسون





1- تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين أدائه؛

- طارد لغازات البطن ومعالج للنفخة عند الكبار والرضع.

- يليّن الأمعاء ويمنع الإمساك.

- يفتح الشهية.

- يسكن المغص والتشنجات في البطن.

- عالج عسر الهضم والحرقة في المعدة.

- يعالج القيء والإسهال.





2- يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهة للإستروجين الأنثوي، كما يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.





3- يهدّئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء، لذا يوصف لعلاج التشنّجات العصبيّة ومشاكل القلق والتوتر، كما أنه يفيد في حل مشكلة الأرق المزمن وقلة النوم خلال الليل .





4- يساعد على تخفيف الصداع العادي والنصفي "الشقيقة".





5- يحتوي اليانسون على مواد مضادّة للالتهابات والبكتيريا والطفيليات والجراثيم، وهو مطهّر عام للجسم.





6- يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض وتطرد السموم خارج الجسم.





7- يحسّن أداء الجهاز التنفسي، ويطرد البلغم من الحلق ويلطف الشعب الهوائية ويعالج التهابات واحتقانات الصدر والبلعوم، كما يطهّر الفم ويقتل البكتيريا فيه، وله تأثير فعّال في علاج الربو الشعبي والتهاب الجيوب الأنفيّة والإنفلونزا والزكام.







