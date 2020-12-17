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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من اليانسون يوميا؟

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
اليانسون
اليانسون
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هاجر هانئ
يعتبر اليانسون من الأعشاب الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله وبالأخص في فصل الشتاء، يتمتع اليانسون بمذاق شهي بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان.

وفي هذا السياق كشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية و الطب الطبيعي، عن أبرز فوائد اليانسون التي يكتسبها الجسم و تتمثل في : 

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- تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين أدائه

- طارد لغازات البطن ومعالج للنفخة عند الكبار والرضع.

- يليّن الأمعاء ويمنع الإمساك. 

- يفتح الشهية.

- يسكن المغص والتشنجات في البطن. 

- عالج عسر الهضم والحرقة في المعدة. 

- يعالج القيء والإسهال.

- يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي

 -يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.

 - يهدّئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء، لذا يوصف لعلاج التشنّجات العصبيّة ومشاكل القلق والتوتر

- يفيد في حل مشكلة الأرق المزمن وقلة النوم خلال الليل . 

- يساعد على تخفيف الصداع العادي والنصفي "الشقيقة".

- يحتوي  على مواد مضادّة للالتهابات والبكتيريا والطفيليات والجراثيم، وهو مطهّر عام للجسم

- يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض وتطرد السموم خارج الجسم.

- يحسّن أداء الجهاز التنفسي

-يطرد البلغم من الحلق ويلطف الشعب الهوائية ويعالج التهابات واحتقانات الصدر والبلعوم

-يطهّر الفم ويقتل البكتيريا فيه، وله تأثير فعّال في علاج الربو الشعبي والتهاب الجيوب الأنفيّة والإنفلونزا والزكام.
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