ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من اليانسون يوميا؟

يعتبر اليانسون من الأعشاب الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله وبالأخص في فصل الشتاء، يتمتع اليانسون بمذاق شهي بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية و الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان.





وفي هذا السياق كشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية و الطب الطبيعي، عن أبرز فوائد اليانسون التي يكتسبها الجسم و تتمثل في :





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- تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين أدائه





- طارد لغازات البطن ومعالج للنفخة عند الكبار والرضع.





- يليّن الأمعاء ويمنع الإمساك.





- يفتح الشهية.





- يسكن المغص والتشنجات في البطن.





- عالج عسر الهضم والحرقة في المعدة.





- يعالج القيء والإسهال.





- يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي





-يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين.





- يهدّئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء، لذا يوصف لعلاج التشنّجات العصبيّة ومشاكل القلق والتوتر





- يفيد في حل مشكلة الأرق المزمن وقلة النوم خلال الليل .





- يساعد على تخفيف الصداع العادي والنصفي "الشقيقة".





- يحتوي على مواد مضادّة للالتهابات والبكتيريا والطفيليات والجراثيم، وهو مطهّر عام للجسم





- يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض وتطرد السموم خارج الجسم.





- يحسّن أداء الجهاز التنفسي





-يطرد البلغم من الحلق ويلطف الشعب الهوائية ويعالج التهابات واحتقانات الصدر والبلعوم





-يطهّر الفم ويقتل البكتيريا فيه، وله تأثير فعّال في علاج الربو الشعبي والتهاب الجيوب الأنفيّة والإنفلونزا والزكام.