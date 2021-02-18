لاتهامه فى قضية تحرش.. متهم ينتحر من الطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة بالقليوبية

تخلص شاب متهم في قضية تحرش بفتاة من حياته، حيث قام بإلقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة بالخصوص بمحافظة القليوبية









تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.









تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم الخصوص بانتحار ووفاة متهم بواقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم.











وتبين أن المتوفى قام بالهروب وإلقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص، مما أدى إلى وفاته فى الحال.









من ناحية أخرى، نجحت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مباحث التموين فى القليوبية في ضبط صاحب مخبز لقيامه بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال إثبات عمليات صرف وهمية على منظومة الخبز.









وكانت المعلومات السرية وردت للعقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد بقيام صاحب مخبز بالتلاعب في أموال الدعم والاستيلاء على الأموال بإثبات عمليات وهمية على منظومة العيش.









تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقوم بالاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.









وبعد استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، تم ضبط المتهم والتحفظ على ماكينة عمليات صرف الخبز، وأبلغ عن مكان الأموال التي حصل عليها والتي تقدر بحوالي 727 ألف جنيه من أموال الدعم، وتولت النيابة التحقيق.