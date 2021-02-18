ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:30 م
طريقة عمل شوربة الحمص
طريقة عمل شوربة الحمص بالكاري
Advertisements
نهى هجرس
يعد الحمص من الأكلات المليئة بالفيتامينات، والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، وتساعد على إمداد الجسم بالطاقة، والشعور بالدفء، وخاصة في الطقس البارد.

وإليكم طريقة عمل شوربة الحمص بالكاري للشيف أميرة شنب...

مقادير حمص بالكاري
بصل مفروم 
طماطم شيري  أنصاص
2 علبة حمص  مسلوق
1 علبة طماطم كونكاسيه 
كركم 
بابريكا 
كاري 
كريمة جوزهند 
صلصة 
زبدة فول سوداني 
دبس 
تمر هندي 
كزبرة خضراء مفرومة 

للتقديم
أرز أبيض بسمتي  مسلوق

طريقة تحضير حمص بالكاري
* يشوح البصل في الزيت

* ثم يضاف الطماطم الشيري والكركم والبابريكا والكاري ويشوحوا

* يضاف الحمص والكريمة والصلصة وزبدة الفول السوداني ودبس التمر

* ويتركوا على النار حتى الغليان

* يقدم ساخنا مع الأرز بعد إضافة الكزبرة


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الفتة السورى بـ 3 وصفات مختلفة

طريقة عمل حمص الشام

لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة

للتدفئة والطاقة .. خطوات عمل حمص الشام

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

طريقة عمل حمص الشام أفضل من المطاعم

ترشيحاتنا

إعلان تحذيري لمنظمة الصحة العالمية عن لقاحات كورونا

الآن الطعام والشراب عليه مادة الذهب.. رغد صدام حسين تكشف عن أسلحة أبيها الذهبية

رسميا.. استئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في مارس

قناة مدرستنا تذيع بيانا عاجلا لـ وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

قرار عاجل من وزير التعليم لحسم مصير طلاب الدبلومة الامريكية

نزع العقارات لمسافة 25 مترا على جانبي الدائري.. اعرف القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري