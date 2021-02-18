مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري

يعد الحمص من الأكلات المليئة بالفيتامينات، والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، وتساعد على إمداد الجسم بالطاقة، والشعور بالدفء، وخاصة في الطقس البارد.
وإليكم طريقة عمل شوربة الحمص بالكاري للشيف أميرة شنب...
مقادير حمص بالكاري
بصل مفروم
طماطم شيري أنصاص
2 علبة حمص مسلوق
1 علبة طماطم كونكاسيه
كركم
بابريكا
كاري
كريمة جوزهند
صلصة
زبدة فول سوداني
دبس
تمر هندي
كزبرة خضراء مفرومة
للتقديم
أرز أبيض بسمتي مسلوق
طريقة تحضير حمص بالكاري
* يشوح البصل في الزيت
* ثم يضاف الطماطم الشيري والكركم والبابريكا والكاري ويشوحوا
* يضاف الحمص والكريمة والصلصة وزبدة الفول السوداني ودبس التمر
* ويتركوا على النار حتى الغليان
* يقدم ساخنا مع الأرز بعد إضافة الكزبرة
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