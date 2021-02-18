عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

يعد حمص الشام من المشروبات الساخنة، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية بسبب الحمص الذى يمد الجسم بالطاقة، مما يعطيك الشعور بالدفء.
مقادير حمص الشام
حمص
ماء
بصل
طماطم
ثوم
كمون
ملح
شطة
ليمون
عصير ليمون
طماطم بيوريه
فلفل
طريقة تحضير حمص الشام
* أنقعي الحمص لمدة 24 ساعة فى الماء
* ارفعى الحمص على النار في ماء مع بصل و طماطم مفرومة و طماطم بيوريه و ملح وفلفل و كمون و ثوم
* اتركىه على النار لمدة ساعة على الاقل ثم ضيفى ملح الليمون و عصير الليمون عليه
* ضيفى الشطة و اتركيه حتى يغلى ثم يرفع و يقدم فى كبايات بالهنا