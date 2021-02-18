عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

مقادير حمص الشام

حمص

ماء

بصل

طماطم

ثوم

كمون

ملح

شطة

ليمون

عصير ليمون

طماطم بيوريه

فلفل





طريقة تحضير حمص الشام

* أنقعي الحمص لمدة 24 ساعة فى الماء





* ارفعى الحمص على النار في ماء مع بصل و طماطم مفرومة و طماطم بيوريه و ملح وفلفل و كمون و ثوم





* اتركىه على النار لمدة ساعة على الاقل ثم ضيفى ملح الليمون و عصير الليمون عليه





* ضيفى الشطة و اتركيه حتى يغلى ثم يرفع و يقدم فى كبايات بالهنا







