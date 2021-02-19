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منوعات

حادث اصطدام مأساوي .. وفاة مراهق بعد شرائه لدراجة بـ 30 دقيقة .. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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يارا زكريا
بشكل مأساوي ومفاجئ توفى مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا إثر حادث اصطدام غريب من نوعه بين دراجته التي اشتراها قبل وقوع الحادث بـ 30 دقيقة فقط وبين حاجز للسيارات على الطريق.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أوضحت جهات التحقيق أنه ليس مصرح بسير الدراجات على طريق الحادث وهو أحد أسباب وفاة أرشي براون من منطقة هال بمدينة يورك الإنجليزية.

اصطدم المراهق الصغير قبل أسابيع فقط من عيد ميلاده السابع عشر بعد إصابة خطيرة في رأسه أدت إلى وفاته في مكان الحادث بجوار دراجته التي اشتراها مقابل 250 جنيهًا إسترلينيًا.


وأضاف شهود عيان أنهم رأوا أرشي يرتدي خوذة و يسير على طول الطريق بسرعة حوالي 30 ميلًا في الساعة مشيرين إلى أنهم توقعوا أن يرأى الحاجز لكنه اصطدم به وأصيب بالجروح الخطيرة.

أعيد طلاء الحاجز باللون الأصفر مع وضع اسم المراهق المتوفى في وسط البوابة بين قلبين بعد وقوع الحادث مع اقرار الطبيب الشرعي، لورين هاريس، إلى أن وفاته كانت نتيجة حادث مروري. 
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