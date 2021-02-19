تموين سوهاج يضبط صاحب محل يعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب محل مستلزمات طبية لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر دون فواتير، بدائرة قسم أول سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة القسم من ضبط صاحب محل مستلزمات طبية لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر دون فواتير.





وبالانتقال والفحص تبين ضبط (عبدالناصر. س. س - ٥٤ سنه - ويقيم بذات الناحية)، وبحوزته ٢٠٥٠ كمامه و١٢٩ عبوة كحول مجهولة المصدر.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.









وكان ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي تخصص في اتجار المواد المُخدرة وبحوزتهم كمية من مادتي الشابو والحشيش المُخدر، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات عن شابين لهم معلومات جنائية كونَ تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وبتآكيد التحريات صحة المعلومات الواردة تم تقنين الإجراءات وإستهداف المتهمان، وتم ضبطهما بقرية الوحلية دائرة المركز، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الشابو، والذي تُقدر قيمته المالية بمليون جنيه، وطربتي حشيش، وبندقية آليه، و15 طلقة روسي وميزان حساس.





وبمواجهتهما وبتضيق الخناق عليهما اقرا بحوزتهما للمواد المُخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.