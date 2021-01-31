ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة على طريق المراغة - سوهاج

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق المراغة شمال محافظة سوهاج.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بقرية جزيرة شندويل دائرة المركز، ووجود ضحايا ومصابين.









وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بكامل ركابها داخل الترعة المجاورة للطريق، نتج عن الواقعة مصرع كل من "علاء علي، 20 عامًا، وحسن محمد، 45 عامًا، وصابر خلف فرغلي، 64 عامًا، وداليا محمد احمد، 25 عامًا، وشيماء محمد، 22 عامًا، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.









كما أصيب 12 آخرون من ركاب السيارة بجروح وكسور وكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.









وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج حالة الطوارئ بمستشفي المراغة المركزي، وتم توجيه 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم ابلاغ مندوب الطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي، للتعامل مع الحالات القادمة للمستشفى.









وتبين من تحريات رجال المباحث أن سبب الحادث وقع إثر تصادم السيارة الميكروباص ودراجة نارية على الطريق، فقد على اثرها قائد السيارة الميكروباص السيطرة علي السيارة، وانحرفت الي الترعة المجاورة للطريق.







