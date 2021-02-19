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سيارات

مازيراتي تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة من فئة SUV.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:01 م
مازيراتي جريكالا
مازيراتي جريكالا
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أماني نوار
كشفت مازيراتي النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة التي طالما كانت تحلم بها منذ 5 سنوات، والمبنية على أساس ليفانتي 2021 الحالية.

وقالت مازيراتي إن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة سيتم إطلاق اسم جريكالا عليها ولكنها لم تفصح حتى الآن عن الكثير من التفاصيل الأخرى حول السيارة.

وفي الصور التسريبية المنشورة، أكدت مازيراتي أن الموديل الجديد من السيارة مموه من جريكالا ، ويخضع حاليا إلى اختبارات مكثفة في ظروف قاسية جدا، وسيتم تجميع النموذج الجديد في مصانع مازيراتي، والذي سيتم تكلفته ما يقرب من 800 مليون يورو. 

وتستمد السيارة قوتها من محركات أربع إسطوانات أو VS ، والمعروف سلفا أن سعته 3 لترات، ولكن من المتوقع أن تأتي السيارة بشكل من أشكال نظام الدفع الكهربائي، وتمتلك مازيراتي خططًا مستقبلية لصناعة سيارات كهربائية متطورة، وستستفيد بشكل كبير من الاندماج، وستعوض طرازات ألفا روميو التي تم إلغاؤها مثل 8C وGTV، وإصدار الكوبية من جوليا كوادريفوجليو.

يذكر أن جميع شركات السيارات العالمية تتجه الآن إلى صناعة السيارات الكهربائية، من أجل تقليل انبعاث الكربون والحفاظ على البيئة.
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