مازيراتي والفا روميو تعودان للمنافسة بقوة في سوق السيارات

علي خطط الشركة الفورية فيما يتعلق بعلاماتها التجارية العديدة , وطرح قائلا “نريد الاحتفاظ بالعلامات التُجارية، لأننا نعتقد أنها تُمثل أصلًا قويًا، ولدينا الكثير من العمل لتوضيح وضع العلامات التُجارية”.

تمتلك مازيراتي خططًا مستقبلية لصناعة سيارات كهربائية متطورة، وستستفيد بشكل كبير من الاندماج، وستعوض طرازات ألفا روميو التي تم إلغاؤها مثل 8C وGTV، وإصدار الكوبية من جوليا كوادريفوجليو.



