مازيراتي والفا روميو تعودان للمنافسة بقوة في سوق السيارات

بعد اندماج فيات كرايسلر وبيجو سيتروين رسميًا، ستؤثر هذه الخطوة على إدارة العلامات التجارية، وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديدة ستيلانتيس كارلوس تافاريس علي خطط الشركة الفورية فيما يتعلق بعلاماتها التجارية العديدة , وطرح قائلا “نريد الاحتفاظ بالعلامات التُجارية، لأننا نعتقد أنها تُمثل أصلًا قويًا، ولدينا الكثير من العمل لتوضيح وضع العلامات التُجارية”.
تمتلك مازيراتي خططًا مستقبلية لصناعة سيارات كهربائية متطورة، وستستفيد بشكل كبير من الاندماج، وستعوض طرازات ألفا روميو التي تم إلغاؤها مثل 8C وGTV، وإصدار الكوبية من جوليا كوادريفوجليو.
واضاف تافاريس أن مٌشاركة المنصات والمكونات سيُصبح أكبر طالما أن المستهلكين ينظرون على أنها سيارات مختلفة تمامًا مما يصب في مصلحة الشركات المندمجة ,وعندما سُئل عن خططه للعلامات التُجارية الإيطالية مثل ألفا روميو ومازيراتي، قال: “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكننا نُدرك القيمة العالية لهاتين العلامتين، لذلك، نهدف إلى دراسة نموها المربح، وسنجد طريقة لمساعدتهما على التقدم، وليس لدينا أي نية لفعل أي شيء آخر غير دعمهم ومساعدتهم”.
تبيع الان مجموهة ستيلانتيس حاليًا 29 طراز كهربائي عبر 14 علامة تُجارية، وتوجد خطط لإضافة عشرة طرازات أخرى بحلول نهاية 2021، وتُخطط ستيلانتيس لتوفير نسخة كهربائية واحدة من كل طراز عالمي بحلول عام 2025، وهذا سيتم اسرع خصوصا بعد ضم بيجو و سيتروين للأدماج .