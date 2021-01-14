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سيارات

تبدأ بـ 675 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات ألفا روميو جوليا موديل 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 06:04 ص
ألفا روميو جوليا
ألفا روميو جوليا 2021
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صبري طلبه
تتألق العلامة التجارية الفا روميو داخل الشوارع المصرية بالعديد من الإصدارات المختلفة، ومن بينها الأيقونة الشبابية "جوليا" التي تنتمي لفئة السيدان، وتضم هذه النسخة العديد من المواصفات الفنية والتقنية، إضافةً إلى تصميمها الانسيابي وحزمة متطورة من التجهيزات والكماليات الداخلية والخارجية.

حصلت الفا روميو 2021 على باقة من وسائل الأمن والسلامة التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، إضافةً إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية؛ وذلك لسهولة اصطفاف السيارة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام متابعة النقطة العمياء.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 200 حصان، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

وبفضل هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.7 ثانية فقط، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

وتتقدم الفئة الثالثة بمحرك بنفس القدرات ولكن قادر على انتاج قوة اعلى من الأحصنة بلغت 280 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن/ متر، مما يجعلها تنطلق من نقطة الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.2، و بسرعة قصوى قدرها 240 كم/ساعة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة الفا روميو جوليا موديل 2021 

الفئة الأولى A/T Base محرك 2000 سي سي بسعر 675 ألف جنيه.
الفئة الثانية A/T Super محرك 2000 سي سي بسعر 775 ألف جنيه.
الفئة الثالثة A/T Veloce محرك 2000 سي سي بسعر 915 ألف جنيه.



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