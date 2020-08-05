سعر خرافي مواصفات مذهلة للسيارة ألفا روميو جوليا GTAm الخارقة.. فيديو

استعرض اليوتيوبر الشهير Shmee تفاصيل السيارة ألفا روميو جوليا GTAm، التى تعتبر السيارة السيدان الإيطالية الأكثر إثارة على الإطلاق ، بعد الكشف عنها هى وشقيقتها GTA منذ حوالي 5 أشهر .

وظهر اليوتيوبر الشهير Shmee وهو يستعرض مميزات السيارة من خلال مقطع فيديو ، يوضح مميزات المقصورة الداخلية للسيارة وهي تزهو بجلد ألكانتارا على لوحة القيادة والأعمدة الجانبية وغطاء صندوق القفازات وجزء من المقاعد، بالإضافة إلى لمسات من ألياف الكربون غير اللامع.

وتم استخدام الخياطة الحمراء فى السيارة ألفا روميو جوليا GTAm على عجلة القيادة والمقاعد ورافعة ناقل الحركة، وبشكل عام ، و تم رمي المقعد الخلفي، مع وجود شريط لفة في مكانه .

اما عن محرك ألفا روميو جوليا ، فقد ساعد الاستخدام المكثف لألياف الكربون Alfa على تقليل وزن GTA بمقدار 220 رطلًا مقارنة بـ جوليا كوادرافوليو العادية.





وتستمد السيارة قوتها من محرك 2.9 لتر توربو مزدوج V6 يحصل على زيادة في القدرة الإنتاجية إلى 540 حصان، مما يقلل من 0-60 ميل في الساعة إلى 3.6 ثانية فقط.

اما بخصوص السعر سيبدأ بيع ألفا روميو جوليا GTA من 176،500 يورو، وتصل إلى 181،500 يورو لـ GTAm .