بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

وقع صباح اليوم الاثنين حادث تصادم بين عدد من السيارات في أحد المنتجعات بالساحل الشمالى ، ما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة فى السيارات المتواجدة .





وأكد أحد الضحايا ان السيارة المتسببة فى الحادث مملوكة لمغنى المهرجانات الشهير حمو بيكا وكان بداخلها وقت وقوع الحادث ، وهذا ما نفاه مغنى المهرجانات فى مقطع فيديو لايف عبر فيسبوك ظهر فيه ليوضح ملابسات الحادث .





وانتشرت على الفور صور من الحادث الذى وقع صباح اليوم لعدد من السيارات موديل 2020 وهى سيارة اوبل انسيجنيا موديل 2020 وسيارة بيجو 508 موديل 2019 و السيارة رينو لوجان موديل 2020 ، والسيارة بى ام دبليو x1 موديل 2016 .





وخلال السطور التالية نستعرض سعر السيارات التى تعرضت لهذا الحادث وفقا لسنة طرحها فى الأسواق .





جاء سعر السيارة أوبل جراند انسيجنيا موديل 2020 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة 479 ألفًا و990 جنيهًا، وقدرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 519 ألفًا و990 جنيهًا، وحددت الفئة الثالثة «T/L» بقيمة 599 ألفًا و990 جنيهًا.





أما سعر السيارة بيجو 508 2019 ، فئة Active بلغ 538 ألف جنيه مصري ، فئة Allure بسعر 589 ألف جنيه مصري ، فئة GT Line بسعر 622 ألف جنيه مصري ، فئة Feline بسعر 670 ألف جنيه مصري ، فئة GT بسعر 742 ألف جنيه مصري .





أما سعر السيارة لوجان موديل 2020 يبلغ 165.000 للفئة الأولى مانيوال، و177.000 جنيه للفئة الثانية ، أما الفئة الأولى أوتوماتيك تباع في بأسعار رسمية 188.000 جنيه، والفئة الثانية بـ199.000 جنيه، والفئة الثالثة 212.000 جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيز 222.000 جنيه.





ويصل سعر السيارة بي ام دبليو X1 في الإمارات العربية المتحدة من 42 ألف دولار أمريكي ، اما فى مصر يصل متوسط سعر السيارة 500 الف جنيه .





فإذا حسبنا متوسط سعر كل سيارة داخل هذا الحادث فستكون قيمة الخسائر الناتجة عن الحادث حوالى مليون و800 الف جنيه مصرى .