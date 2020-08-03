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حوادث

خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:34 م
سيارة حمو بيكا
سيارة حمو بيكا
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سعيد فراج

كشف أصحاب السيارات المتضررة بسبب حادث سيارة  مدير أعمال المطرب الشعبى حمو بيكا فى مارينا أثناء قضائهم إجازة أن المطرب الشعبى كان متواجدا وقت وقوع الحادث .


وقال م. ف احد اصحاب السيارات : أنا كنت نايم فى وقت الحادث وحوالي الساعة 6 ونصف صباحا سمعت صوت ارتطام شديد وبعدها وجدت أمن البرج المقيم فيه يتصل علىّ ويطلب منى النزول للاطمئنان على سيارتي وبعدها وجدت عددا كبيرا من الأشخاص وحمو بيكا كان يقف ووجدت  تلفيات كبيرة بها وسألت عن المتسبب فى الحادث فعلمت انه مدير اعمال حمو بيكا .


وتابع : حضرت الشرطة بعدها وتم حصر السيارات المتضررة وتحرير محضر بالواقعة وبلغ عدد السيارات المتضررة ما يقرب من 9 سيارات .



وردا على ما قاله حمو بيكا بأنه لم يكن متواجدا وقت الحادث قال : حمو بيكا كان موجود والعربية المتسببة فى الحادث كان عليها ارقام تجارية وحول أن قائد السيارة فوجئ بوجود ملف وسيارات صف ثان نفى المتضرر وقال ان اول ملف يبعد عن الحادث 300 متر وأن السيارات لم تكن في صف ثان. مشيرا الى أن السيارة تتكلف ما يقرب من 200 الى 300 الف جنيه نظرا لوجود تلفيات كبيرة لحقت بها .


ويقول أ. ج أحد أصحاب السيارات المتضررة : اللى حصل انا نزلت من مكان اقامتى الساعة 7 الصبح لقيت عربيتى مخبوطة وفيه تلفيات كبيرة وناس كتيرة واقفة الشرطة جات حصرت التلفيات وحررنا محضر ووقت الحادث كان حمو بيكا واقف ومعاه ناس تانية وعرفت ان اللى كان سايق العربية المتسببة فى الحادث مدير أعمال حمو بيكا وقالوا انه كان شارب معرفش ده صح ولا لأ. لكن تحليل المخدرات هو اللى هيأكد. 


وتابع: فوجئت بمحامي حمو بيكا يطلب مني رقم التليفون الخاص بى. مشيرا الى انه سيتوجه للنيابة غدا لسماع أقواله.. وحول قيمة الخسائر والتلفيات فى السيارة اكد أن التوكيل سوف يحدد قيمة التلفيات وحاول بعض المتواجدين انهاء الموضوع بالتصالح وطالبنا بتعويض عن التلفيات والخسائر لكنه رفض وقال خلى القانون ياخد مجراه .

خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض
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