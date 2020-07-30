«بعد باتون ساليه بالسمسم هات».. تعرف على سيارة حمو بيكا

فيديو له من داخل كواليس تصوير أغنيته الجديدة، يكشف مدى تلعثمه في نطق الكلام، خصوصًا بعدما فشل في نطق كلمة "باتون باليه بالسمسم هات" أكثر من مرة.

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلًا واسعًا في الأيام الماضية بعد نشر









انتشر الفيديو كالنار في الهشيم وتعرض حمو بيكا لموجة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.











ورد بيكا على الهجوم الذي تعرض له قائلا: "أنا مش فاضي اتعلم ومبحبش الرومانسية ولا أسمع أغانى محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسنى ومحمد حماقى، لا أحب الأغانى التي يقدموها، لكنى أسمع أغانى عبده الإسكندرانى، الشيخ أمين، شفيقة، عدوية، حسن الأسمر".









وصرح بيكا خلال لقاءاته الأخيرة بأنه لم يحزن على شيء في حياته سوى والديه وقال: "أنا مبتجرحش، ومبزعلش غير على أبويا وأمي".











يمتلك حمو بيكا سيارة من نوع مرسيدس CLA موديل 2020، وكان ظهر بجانب سيارته التي يبدأ ثمنها من حوالى 800 ألف جنيه مصري.









تعتبر مرسيدس CLA ذات اللون الأصفر التي اشتراها من أحد مكاتب السيارات، حسب ما كشف المعرض عن ذلك في صورة نشرت علي حساب المعرض على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







